Wonder Man zostanie anulowany? Niepokojące wieści o serialu Marvela

Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się, że Daredevil: Born Again został zresetowany i serial powstanie niemal od początku. Marvel Studios całkowicie zmieniło podejście do tworzenia swoich produkcji przeznaczonych na Disney+. Studio będzie zatrudniać showrunnerów, których zadaniem będzie kierowanie pracami nad swoimi serialami, a także zmieni sam sposób zamawiania produkcji, zamiast od razu kręcić całe sezony. Kolejną ofiarą nowego podejścia Marvela ma być Wonder Man, który nie został jeszcze nawet oficjalnie ogłoszony przez studio.

Prace nad serialem miały rozpocząć się jeszcze przed strajkami scenarzystów i aktorów. Mogą one nie zostać jednak wznowione i w podcaście The Watch, Joanna Robinson, autorka książki MCU: The Reign of Marvel Studios, powiedziała, że według jej informacji, Marvel pozbywa się projektu Wonder Man.

Serial nadzorował Destin Daniel Cretton, reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, który pracuje dla Marvela również nad innymi projektami. W głównej roli mieliśmy zobaczyć Yahya Abdula-Mateena II, a Ben Kingsley miał kolejny raz powrócić, jako Trevor Slattery. W kwietniu potwierdzono również, że Demetrius Grosse wcieli się w Ponurego Żniwiarza.

Wonder Man wciąż może zadebiutować w MCU w jednym z przyszłych filmów lub seriali studia. Możliwe, że serialowy projekt przerodzi się w program specjalny. Według wcześniejszych doniesień Marvel miał częściej wykorzystywać krótkometrażową formę, aby wprowadzić do swojego uniwersum nowych bohaterów.