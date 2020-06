Wonder Woman 1984 - czy związek między bohaterkami ma charakter romantyczny? Zdjęcia świetnego modelu Hot Toys

DCEU

Wciąż niewiele wiemy o filmie Wonder Woman 1984 - znamy zaledwie powierzchowny zarys fabularny (no chyba, że ktoś postanowił zapoznać się z zeszłorocznymi wyciekami). Reżyserka obrazu, Patty Jenkins, co jakiś czas komentuje jednak poszczególne pogłoski, rozwiewając ewentualne wątpliwości. Tym razem odniosła się do relacji pomiędzy Dianą Prince (Gal Gadot) i dr Barbarą Minervą (Kristen Wiig). Jenkins dementuje plotki i podkreśla, że związek Diany z Barbarą nie będzie miał romantycznego charakteru.

W sieci pojawiły się też zdjęcia nowej figurki - Diany w swej nowej, złotej zbroi, którą zobaczyliśmy w zwiastunie nadchodzącego filmu i na kilku plakatach. Oto nowa propozycja od Sideshow: Hot Toys Golden Armor Wonder Woman, odtwarzająca bohaterkę. Zestaw zawiera, poza szczegółowym modelem Diany, skrzydła, złote lasso i hełm - 300 USD. Do wyboru jest również wersja luksusowa (360 USD), która zawiera drugi zestaw skrzydeł o rozpiętości 67 centymetrów. Dostępne - póki co - w przedsprzedaży. Premiera najpewniej między kwietniem a czerwcem 2021 roku.

Zobaczcie:

Sideshow Wonder Woman 1984