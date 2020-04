Wonder Woman 1984 - figurki Funko z postaciami z filmu

Wonder Woman 1984 to hollywoodzka superprodukcja, więc powstaje mnóstwo gadżetów, zabawek i innych produktów związanych z filmem.

W USA do sprzedaży trafiają figurki Funko, które mają fanów na całym świecie. Dzięki comicbook.com możemy zobaczyć, jak wyglądają. Do tego jedna firma przygotowała słodycze inspirowane... lassem prawdy Wonder Woman.

Zobaczcie, jak prezentują się produkty:

Wonder Woman 1984

W obsadzie są Gal Gadot, Pedro Pascal, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen i Kristen Wiig. Patty Jenkins wyreżyserowała, a autorem muzyki jest Hans Zimmer.

Wonder Woman 1984 - premiera w sierpniu 2020 roku.