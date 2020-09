Wonder Woman 1984 - nowa data premiery w międzynarodowym zwiastunie

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 będzie drugą odsłoną samodzielnych przygód tytułowej bohaterki. Jest to też produkcja, która niestety z powodu koronawirusa musiała znowu zmienić datę premiery na późniejszy termin.

Film o bohaterce DC trafi do kin 25 grudnia 2020 roku. Do sieci trafił zwiastun międzynarodowy, gdzie widzimy Wonder Woman w złotej zbroi i zadbano też o potwierdzenie nowej daty premiery. Zobaczcie:

Przeciwniczką tytułowej bohaterki granej przez Gal Gadot będzie Barbara Minerva znana jako Cheetah, w którą wciela się Kristen Wiig.