Wonder Woman 1984 - Hans Zimmer zamieścił w sieci utwór z filmu

Warner Bros

W sobotę, 22 sierpnia, na DC Fandome, odbył się panel produkcji Wonder Woman 1984, w którym udział wzięli członkowie obsady projektu oraz reżyserka Patty Jenkins. W czasie wydarzenia zadebiutował nowy zwiastun widowiska. Z tej okazji autor muzyki do filmu, legendarny kompozytor Hans Zimmer postanowił podzielić się z fanami swoim utworem, który stworzył do projektu. Nosi on tytuł Themyscira. W poniższym wpisie znajdziecie link do kompozycji.

https://twitter.com/HansZimmer/status/1297371893066919937

Ponadto Iron Studios zaprezentowało zdjęcia figurki przedstawiającej jedną z antagonistek widowiska Cheetah, którą w pełnej krasie mogliśmy zobaczyć w najnowszym zwiastunie:

Cheetah figurka kolekcjonerska

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. Na swojej drodze nasza bohaterka spotka również swoją miłość z przeszłości, Steve'a Trevora.

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce 2 października.