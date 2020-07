Wonder Woman 1984 - komiks wprowadzi do filmu. Zobacz kadry

fot. Warner Bros.

Komiks będący prologiem Wonder Woman 1984 ma mieć premierę w USA we wrześniu 2020 roku, czyli miesiąc przed prawdopodobną premierę filmu. Ma on liczyć 32 strony. Anna Obropta (jedna z producentek filmu) oraz Louise Simonson są autorkami scenariusza. Bret Blevings odpowiada za rysunki.

Oficjalny opis fabuły brzmi następująco: Kiedy nieudana kradzież w muzeum Smithsonian idzie w złym kierunku i rabusie biorą zakładników, Diana musi zostawić swoją grupą nastolatków, których oprowadza i rzucić się na ratunek. Czy pokona 10 zbirów i zdążyć wrócić do swojej grupy na czas?

Będzie w komiksie jeszcze jedna historia Steve'a Pugha i Marguerity Sauvage. Będzie to opowieść o przestępcy, który chce ukraść Lasso Prawdy należące do Wonder Woman. Gdy mu się udaje, Diana i Steve Trevor muszą temu zapobiec.

Zobacz także:

Opis drugiego opowiadania jest o tyle dziwny, że zwiastun Wonder Woman 1984 sugeruje, że Trevor pojawia się dopiero tam, a tutaj już jest obecny. A jest informacja o tym, że komiks rozgrywa się przed filmem.

Zobaczcie kadry: