Wonder Woman 1984 - nowe grafiki i zdjęcia promujące film

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 to nadchodzący film komiksowy z Gal Gadot w roli głównej. Według zapowiedzi będzie to samodzielna i niezależna od swojego poprzednika produkcja (a zatem nie typowy sequel). Patty Jenkins znowu stanęła za kamerą produkcji. Akcja rozegra się w roku 1984, a w obsadzie są również Kristen Wiig, Pedro Pascal czy Chris Pine.

Przeciwniczką tytułowej bohaterki będzie Barbara Minerva znana jako Cheetah, w którą wciela się Kristen Wiig. Do sieci trafiły nowe grafiki oraz zdjęcia, które pochodzą m.in. z kalendarza stworzonego w ramach kampanii promującej film. Zobaczcie:

Wonder Woman 1984

W obsadzie są także Robin Wright i Connie Nielsen. Patty Jenkins wyreżyserowała na podstawie scenariusza, który napisała razem z Geoffem Johnsem i Davidem Callahanem.

Zobacz także:

Premiera filmu 2 października 2020 roku.