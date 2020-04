Męska wersja Wonder Woman? To już się wydarzyło... Poznajcie Wonder Warriora

Wonder Woman to w dzisiejszym świecie z całą pewnością jeden z najważniejszych i najpopularniejszych symboli kobiecej siły; dość powiedzieć, że wiele młodych dziewczynek w różnych rejonach globu bierze komiksową superbohaterkę za wzór postępowania. Sęk w tym, że DC pokazało kiedyś męską wersję swojej najsłynniejszej heroiny, Wonder Warriora.

Postać ta pojawiła się w wydanym w 1980 roku zeszycie Superman #349, w którym tytułowy bohater wrócił na Ziemię po kolejnej kosmicznej misji. Gdy jako Clark Kent udał się do pracy w Daily Planet, relatywnie szybko zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak z rzeczywistością wokół niego. I tak redaktor naczelną jego gazety jest teraz kobieta, Penny White, która przechadzając się po korytarzu szuka swojej najlepszej reporterki... Clary Kent. Z kolei z okna budynku widać plakat informujący o nowych wyczynach obrończyni Metropolis, Superwoman.

Na tym jednak nie koniec. W Lidze Sprawiedliwości zamiast Black Canary zasiada obecnie Black Condor, a miejsce Batmana zajęła Batwoman. Gdy Superman chce uciec z planety, potężne pole siłowe redukuje jego moce. Później Człowiek ze Stali prosi o pomoc Superwoman; ta stwierdza jednak:

Znam cię! Jesteś najniebezpieczniejszym wyrzutkiem, którego kiedykolwiek widziała ta planeta!

Po tych słowach rozpoczyna się starcie, w którym znany nam wszystkim heros mierzy się właśnie z Superwoman, Superboyem (zastępującym w tej opowieści Supergirl) i... Wonder Warriorem. Ten ostatni ma na sobie strój do złudzenia przypominający kostium Wonder Woman, przy czym poszczególne fragmenty ciała są zasłonięte przez specjalny materiał.

Wonder Warrior ma za zadanie pilnować pokonanego Supermana; potem zostaje jednak oślepiony przez promienie słoneczne i... zasypia. Człowiek ze Stali ostatecznie odzyskuje moce, by dowiedzieć się jeszcze, że znalazł się po prostu w rzeczywistości, w której podstępny Pan Mxyzptlk z Piątego Wymiaru postanowił pozamieniać płeć każdej postaci (nawet Lois Lane stała się tu... Luisem).