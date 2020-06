Wonder Woman - chcesz wyjaśnić dziecku, kim jest Amazonka? Ten album będzie jak znalazł

Insight Editions

Na amerykańskim rynku już niebawem zadebiutuje album Wonder Woman: The Way of the Amazons, za który odpowiada wydawnictwo Insight Editions. To kolejna po Anatomy of a Metahuman i Batman: The Definitive History of the Dark Knight pozycja o superbohaterach przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Tym razem na warsztat wzięto więc postać najsłynniejszej komiksowej heroiny, jak również jej macierzystą wyspę, Temiskirę. W albumie znajdziemy więc szereg ilustracji przedstawiających tę lokację, historię miejsca, związaną z nim mitologię czy opis zwyczajów Amazonek.

Co więcej, album został wzbogacony o przemyślenia Diany na temat zostawionego przez nią domu czy bogów greckiego panteonu. Autorzy książki i sam wydawca podkreślają, że mnóstwo tu także odwołań do artefaktów czy legendarnych istot, które zaważyły na młodości i późniejszym działaniu Wonder Woman. Zobaczcie, jak prezentują się plansze promocyjne:

Wonder Woman: The Way of the Amazons - materiały promocyjne

Wonder Woman: The Way of the Amazons ukaże się w Stanach Zjednoczonych 4 sierpnia. W wydaniu z twardą okładką album ma kosztować 19,99 USD; tom liczy sobie 48 stron.