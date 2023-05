Wonder Woman ma córkę w komiksach. Zobaczcie Trinity

DC

W czerwcu do sklepów w USA trafi Wonder Woman #800. Jubileuszowy zeszyt serii ma przygotować podwaliny do komiksu Wonder Woman #1, który pojawi się we wrześniu i będzie nową serią. Za sterami stoi Tom King, słynny scenarzysta komiksowy oraz rysownik Daniel Sampere. Oficjalnie ogłoszono, że poznamy tutaj Trinity, córkę Wonder Woman/Diany Prince.

Wonder Woman - córka superbohaterki

Postać Trinity ma odegrać kluczową rolę w planowanej przez Kinga historii, w której Amazonki zostały uznane przez rząd USA za wyjęte spod prawa. Sam King tłumaczy, że inspiracją dla niego były sukcesy wprowadzania do komiksów postaci Damiana Wayne'a/Robina i Jonathana Kenta/Supermana, czyli synów odpowiednio Batmana i Supermana.

fot. materiały prasowe

- Trzeba było sobie powiedzieć, że nie wystarczy mieć po prostu generyczną córkę Wonder Woman. Ona musi być postacią, musi mieć słabości i zalety, osobowość, która może działać w relacjach z braćmi i matka - mówi King nawiązując do relacji z Kentem i Waynem.

Tom King ma nadzieję, że Trinity będzie mieć tak samo wielki wpływ na czytelników, jak Jonathan Kent i Damian Wayne. Na ten moment nie ujawniono, kto jest ojcem Trinity.