Tego elementu Wonder Woman nie zobaczymy w filmach DC. James Gunn ujawnia

fot. Clay Enos - © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

James Gunn, jeden z zarządców DC Studios, ujawnił, że jednego elementu z komiksów o Wonder Woman nie przeniesie na wielki ekran w ramach nowego DCU. Chodzi tutaj o wzrost głównej bohaterki – kanonicznie jest ona niebywale wysoka i mierzy ok. 188 cm. Taką aktorkę z pewnością trudno będzie znaleźć – Gunn ma już kilka pomysłów, jednak istnieje szansa, że żadna z nich nie spełni tego warunku.

Gunn został zapytany przez fana na X, czy jest szansa na zachowanie oryginalnych proporcji wzrostowych superbohaterów – Wonder Woman, Batmana i Supermana. Odpowiedział, że nie wie, czy znajdzie odpowiednią aktorkę wyższą od obsadzonego w roli tego ostatniego David Corenswet, który ma aż 193 cm wzrostu. O ile istnieje szansa, że jako Mrocznego Rycerza zobaczymy jeszcze wyższego aktora, odpowiednie obsadzenie Diany graniczy raczej z cudem. Najczęściej wskazywana przez fanów jako kandydatka na nową Wonder Woman Adria Arjona mierzy tylko... 170 cm. To nawet mniej od poprzedniczki – Gal Gadot, której wzrost to 178 cm.

Wonder Woman w DCU – co wiadomo?

Co prawda na ten moment studio nie planuje realizacji trzeciej części Wonder Women, ale stworzy ono serial o Amazonkach zamieszkujących wyspę Themyscirę – chodzą plotki, że tam Diana Prince może się pojawić. Prawdopodobnie w tej roli nie zobaczymy już Gal Gadot, która jeszcze w zeszłym roku na to nalegała.