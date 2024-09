Nowa Wonder Woman ma magiczny miecz, zbroję wykutą w głębinach piekła i szkieletowego pegaza

Fot. DC Comics

Pojawiły się pierwsze okładki i plansze z komiksu Absolute Wonder Woman, który pokaże całkiem nowe wcielenie kultowej superbohaterki. W tej wersji Diana zostanie pozbawiona swoich sióstr i domu, a także misji niesienia pokoju. Za to będzie umiała władać magią, a to dopiero początek. Tym razem Wonder Women dostanie potężny magiczny miecz, zbroję wykutą w głębinach piekła i szkieletowego pegaza.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź Absolute Wonder Woman.

Numer należy do nadchodzącej serii DC All In. Ma być początkiem nowego "Absolutnego" uniwersum. Oprócz Wonder Woman poznamy także zmienione wersje Batmana i Supermana. W tej iteracji Mroczny Rycerz nie będzie miał ani pieniędzy i wielkiej posiadłości, ani wiernego lokaja. To oznacza, że jego sposób działania może być zupełnie inny, niż w klasycznych historiach. Z kolei Człowiek ze stali zostanie pozbawiony rodziny, co rodzi pytanie, czy nadal będzie tym samym herosem o niezachwianych wartościach i czystym sercu, co zwykle.

Poniżej pierwsze spojrzenie na Supermana i Batmana z serii DC All In:

Dajcie znać, czy ciekawi was takie nowe spojrzenie na klasycznych superbohaterów DC.