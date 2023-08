Wonder Woman - czy to grafika promująca grę? Opublikował ją jeden z pracowników Monolith Productions

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Reklama

W grudniu 2021 roku, a konkretnie podczas gali The Game Awards, zaprezentowano pierwszy teaser gry z Wonder Woman w roli głównej. Materiał wideo nie zdradzał praktycznie niczego, poza tym, że za projekt ten odpowiadać będzie zespół Monolith Productions, autorzy między innymi Śródziemie: Cień Mordoru. To właśnie na profilu jednego z pracowników tego studia, Jamesa Philippa Gentile, doszukano się grafiki, która może być związana z nadchodzącą produkcją.

Na wspomnianej grafice widzimy trzy kobiece postacie. W centrum znajduje się Wonder Woman w swoim charakterystycznym stroju, po jej prawej stronie widzimy wojowniczkę uzbrojoną w miecz i tarczę, a po lewej kobietę w futurystycznym pancerzu i uzbrojoną w broń palną. Możecie zapoznać się z nią w poniższym wpisie na Reddicie. Znalazł się tam również link do profilu Gentile w serwisie Linkedin.

Gra z Wonder Woman jak na razie nie ma ustalonej daty premiery, nie wiemy też na jakie platformy zmierza.