Tak umrze Wonder Woman. Niebywała historia - ostatnia w uniwersum i nowy Wielki Wybuch

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Future State: Immortal Wonder Woman #2, który wyjawia niezwykle poruszający los bohaterki w przyszłości. Jak się okazuje, będzie ona nie tylko ostatnią żyjącą istotą w uniwersum DC. To także zachowanie Amazonki przy końcu wszechświata doprowadzi do zainicjowania nowego Wielkiego Wybuchu.

Seria Immortal Wonder Woman pokazuje czytelnikom śmierć wielu innych postaci w czasie, gdy kosmos przemierza tzw. Undoing ("zguba" tudzież "ruina"), siła mająca doprowadzić do zagłady. W odległej przyszłości nie żyją już więc zarówno Nowi Bogowie, jak i bohaterowie korzystający z sił natury z Potworem z Bagien na czele. Darkseid, po wymordowaniu ostatniej armii Amazonek, zginął w trakcie boju z Supermanem - Człowiek ze Stali wrzucił złoczyńcę w samo centrum jednej z gwiazd, co doprowadziło do wybuchu supernowej, przekładając się na śmierć obu walczących.

Diana była świadkiem wszystkich tych wydarzeń. Na końcu czasu, przemieszczając się po opustoszałym kosmosie, natrafiła na Ducha Zemsty. Spectre w obliczu zagłady wszystkich żywych istot ostatecznie wykonał swoją misję; to właśnie dlatego bohaterka z pomocą swojego Lassa Prawdy pomogła mu odejść z tego świata.

Gdy Undoing dotarło także do niej, Wonder Woman zdobyła się na jeszcze jeden heroiczny akt, przeciwstawiając się opanowującej ją sile mroku. Zderzenie to uwolniło tak olbrzymie pokłady energii, że w jego konsekwencji zainicjowany został nowy Wielki Wybuch. Spójrzcie sami:

Future State: Immortal Wonder Woman #2 - plansze

Co ciekawe, w powstałym w ten sposób, nowym wszechświecie Diana wciąż jest obecna - przybrała ona formę jednej z konstelacji gwiazd na niebie.