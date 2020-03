Wonderful 101 Remastered - herosi w akcji! Zobacz nowy zwiastun gry

Wonderful 101 Remastered to nadchodząca, odświeżona wersja gry, która w oryginale zadebiutowała na konsoli Nintendo Wii U w 2013 roku. Gracze mogą oczekiwać nieco lepszej oprawy graficznej, większej płynności, a także usprawnionego sterowania. Sama rozgrywka pozostanie jednak niezmieniona i nadal będzie to wyjątkowo efektowna i dynamiczna gra akcji, w której kontroluje się całe grupy bohaterów potrafiących... zmieniać się w olbrzymie bronie.

Jeżeli ten opis Was nie przekonuje to być może zrobi to nowy zwiastun. Krótki materiał wideo doskonale podsumowuje, z jakim tytułem będziemy mieć do czynienia. Jest spektakularnie, kolorowo i momentami bardzo dziwnie. Zobaczcie sami.

Wonderful 101 Remastered - premiera 22 maja na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch.