Wonka - jak reżyser przekonał Hugh Granta do roli Umpa-Lumpy?

fot. Warner Bros.

Reklama

Paul King oraz Hugh Grant mieli już okazję pracować wcześniej przy Paddingtonie 2. Jednakże, reżyser Wonki wiedział, że trzeba włożyć sporo wysiłku, aby przekonać aktora do odegrania Umpa-Lumpy. Więc King zdecydował się napisać list.

Wonka - list reżysera do Hugh Granta

Paul King wiedział, że Grant idealnie nadaje się do roli Umpa-Lumpy. Filmowiec stwierdził, że aktor jest najzabawniejszym i najbardziej sarkastycznym człowiekiem, jakiego spotkał w swoim życiu. Zatem list musiał przybrać ton podobny do charakteru Granta, co przyznał w wywiadzie dla Variety.

- Musiałem napisać do niego ten niezręczny list, w którym stwierdziłem: "Jesteś dobry w graniu wykończonych, starych aktorzyn". Kiedy zobaczysz Hugh Granta jako 18-calowego pomarańczowego mężczyznę z zielonymi włosami, pomyślisz: "Ach, wiem czym są Umpa-Lumpy. To ma sens".

Wonka - fabuła, obsada, premiera

Historia rozgrywa się przed wydarzeniami z Charliego i fabryki czekolady. Przedstawia genezę Willy'ego Wonki.

Oprócz Chalameta, w obsadzie są także Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Matt Lucas, Matthew Baynton, Jim Carter, Rich Fulcher, Paterson Joseph, Calah Lane, Colin O'Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar, Ellie White i Keegan Michael Key.

Wonka - premiera w kinach już 15 grudnia 2023 roku.