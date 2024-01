Wonka online - film już dostępny w VOD. Gdzie obejrzeć?

Warner Bros.

Najnowsza produkcja w reżyserii Paula Kinga z Timothee Chalametem, Olivią Colman, Huge Grantem, Rowanem Atkinsonem i Keeganem-Michaelem Key'em w obsadzie ma dziś swoją premierę online na platformy VOD, w których można dokonać zakupu za określoną kwotę. Na ten moment premiera Wonki w platformie streamingowej HBO Max opartej na subskrypcji nie jest znana.

Wonka online - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Wonkę można znaleźć na różnych serwisach VOD. Jak wyglądają ceny?

Prime Video - zakup UHD 64,99 zł, wypożyczenie UHD - 49,99 zł

iTunes - zakup 4k 64,99 zł, wypożyczenie 4k - 49,99 zł

Rakuten - zakup: 4k UHD - 69,99 zł, wypożyczenie 4k UHD - 49,99 zł

Premiery Canal+ - wypożyczenie HD - 49,99 zł

Player.pl - wypożyczenie HD - 40 zł

Wonka - opis fabuły

Wonka to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater "Charliego i fabryki czekolady", najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. Paul King, scenarzysta i reżyser filmów z cyklu Paddington, David Heyman, producent Harry’ego Pottera, jak również producentka Alexandra Derbyshire i producent Luke Kelly przedstawiają oszałamiającą mieszankę magii, muzyki, chaosu i emocji, opowiedzianą z wielkim uczuciem i humorem. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe.