Branża gier też ma swoją Batgirl. Blizzard anulował mobilne World of Warcraft po 3 latach prac

fot. Blizzard

Na początku sierpnia głośno zrobiło się o filmie Batgirl. Przypomnijmy, że budżet produkcji wynosił około 90 milionów dolarów i była ona już niemal gotowa do debiutu, ale ostatecznie zdecydowano się z tego zrezygnować. Film nie trafi ani do kin, ani też nie pojawi się na platformie HBO Max. Okazuje się, że podobne sytuacje zdarzają się również w branży gier. Dziennikarze serwisu Bloomberg, Jason Schreier oraz Zheping Huang ujawnili, że firmy Blizzard oraz NetEase pracowały nad mobilną wersją World of Warcraft. Prace nad tym projektem trwały 3 lata, ale ostatecznie trafił on do kosza i najprawdopodobniej nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Na temat samej gry nie wiadomo zbyt wiele. Projekt znany był pod nazwą kodową Neptune i miał być MMORPG. Nie planowano jednak stworzenia portu wersji pecetowej, bo miał być to spin-off z akcją osadzoną w tym samym uniwersum, ale w innych czasach. Dokładnego powodu skasowania produkcji nie zdradzono. Schreier wspomina, że nie chodziło o ich jakość, a o "przyczyny biznesowe".Przedstawiciele Blizzarda i NetEase zdecydowali się nie komentować sprawy.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1554844102365265921

Co ciekawe, dziennikarze Bloomberga donoszą, że nie był to jedyny anulowany projekt Blizzarda. Podobny los miała spotkać gra w uniwersum Warcrafta w stylu Pokemon Go. Wykorzystujący geolokalizację projekt o nazwie kodowej Orbis miał znajdować się w produkcji od ponad czterech lat.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1554845440268460033