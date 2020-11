World of Warcraft: Shadowlands - premierowy zwiastun przedstawia lokacje z nowego dodatku

Blizzard Entertainment

Firma Blizzard Entertainment opublikowała już premierowy zwiastun World of Warcraft: Shadowlands, najnowszego rozszerzenia do popularnego MMORPG. Materiał zabiera graczy w podróż "za zasłonę" i przedstawia krainy, które przyjdzie im zwiedzić w dodatku. Widzimy tutaj więc Bastion, Ardenweald, Maldraxxus, Revendreth oraz oczywiście to najbardziej niebezpieczne miejsce - The Maw.

Uwagę, jak zwykle w wideo przygotowywanych przez Blizzard, przykuwa przede wszystkim świetna warstwa artystyczna.

World of Warcraft: Shadowlands - premiera już 24 listopada. Aktualnie w Azeroth trwa specjalne wydarzenie, dzięki któremu gracze mogą ponownie stanąć do walki z wybranymi bossami znanymi z dodatku Wrath of the Lich King i zyskać w ten sposób nowe wyposażenie.