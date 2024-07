Blizzard szykuje graczy na premierę The War Within. Streszczenie poprzednich dodatków do World of Warcraft już w sieci!

fot. Blizzard

Już w sierpniu czeka nas premiera World of Warcraft: The War Within, czyli najnowszego rozszerzenia do popularnego MMORPG, które w tym roku obchodzi swoje 20. urodziny. Blizzard postanowił przygotować streszczenie najważniejszych wydarzeń z poprzednich dodatków, a konkretnie Battle for Azeroth, Shadowlands i Dragonflight. Wideo trwa zaledwie niecałe 4 minuty, bo skupiono się tutaj jedynie na najistotniejszych momentach z minionych kilku lat.

Materiał jest do obejrzenia w grze, ale został również umieszczony na oficjalnym kanale serwisu Wowhead, dzięki czemu możecie zapoznać się z nim poniżej.

World of Warcraft - najważniejsze wydarzenia z poprzednich trzech dodatków

Premiera The War Within już 27 sierpnia. Gracze, którzy zdecydują się na zakup droższego wydania Epic Edition będą mogli rozpocząć zabawę o trzy dni wcześniej.