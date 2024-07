Diablo 4: Vessel of Hatred - tak powstawał Spirytysta. Zobaczcie zakulisowy materiał

fot. Blizzard Entertainment

Spirytysta, czyli nowa, grywalna klasa, to bez wątpienia jedna z największych atrakcji w Vessel of Hatred, nadchodzącym dodatku do Diablo 4. Nic więc dziwnego, że twórcy zdecydowali się opublikować kolejny materiał skupiający się właśnie na tej klasie. Tym razem nie otrzymaliśmy jednak materiału z rozgrywki, a wideo przedstawiające kulisy powstawania Spirytysty. Znalazły się w nim między innymi szkice i grafiki koncepcyjne, a także wczesne wersje niektórych animacji.

Diablo 4: Vessel of Hatred - Making of the Spiritborn

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Spirytysty, to odsyłamy Was do tego wpisu. Znajdziecie tam między innymi zwiastun, który pokazuje tego bohatera w akcji.

Diablo IV: Vessel of Hatred - premiera dodatku zaplanowana została na 8 października. Będzie on dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S, a zainteresowani będą mogli sięgnąć po trzy edycje różniące się ceną i zawartością.