Dawni wrogowie powrócą w World of Warcraft. Nadciąga wydarzenie Świetliste Echa

fot. Blizzard

Już jutro, 31 lipca, w World of Warcraft wystartuje wydarzenie o nazwie Świetliste Echa (Radiant Echoes), w ramach którego gracze będą mogli zmierzyć się ze wspomnieniami Azeroth. Przybiorą one postać dawnych wrogów, takich jak między innymi Król Lisz. Za walkę z nimi będzie można zdobyć wirtualną walutę, szczątkowe wspomnienia (residual memories), która posłuży do zakupu kosmetycznych nagród. Obejmą one między innymi zestawy pancerza, towarzyszy oraz wierzchowce.

Świetliste Echa będą dostępne w grze od 31 lipca do 7 sierpnia. To druga część aktualizacji przed premierą dodatku The War Within. Ten zadebiutuje już 27 sierpnia (23 sierpnia dla posiadaczy wczesnego dostępu) i wprowadzi między innymi nową historię, lokację, talenty bohaterskie oraz zwiększy maksymalny poziom postaci graczy.