World of Warcraft umiera? Nic bardziej mylnego – Shadowlands to najszybciej sprzedająca się gra na PC

Blizzard Entertainment

Informacje o zbliżającej się śmierci World of Warcraft pojawiają się w sieci od kilku lat, jednak nic nie wskazuje na to, by firma Blizzard Entertainment rzeczywiście miała zakończyć wsparcie dla swojego MMORPG. Wręcz przeciwnie – pod koniec listopada zadebiutowało kolejne, ósme już rozszerzenie zatytułowane Shadowlands, które zabiera graczy w zaświaty i osiąga przy tym… naprawdę rewelacyjne wyniki finansowe.

Poinformowano bowiem, że World of Warcraft: Shadowlands to najszybciej sprzedająca się gra na PC w historii. W ciągu zaledwie 24 godzin od premiery sprzedano ponad 3,7 miliona egzemplarzy, co pobiło wynik poprzedniego rekordzisty, który również był produkcją od studia Blizzard, bo wcześniej ten zaszczytny tytuł przypadał grze Diablo III z 2012 roku.

Shadowlands wprowadza do zabawy nie tylko nową krainę, lochy, raidy i wyzwania, ale też kilka zupełnie nowych mechanik. Największą z nich są Przymierza, czyli cztery ugrupowania, do których może dołączyć postać gracza. Każde z nich oferuje inne zadania, umiejętności i nagrody do zdobycia.