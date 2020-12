Spider-Man: Miles Morales z lepszą sprzedażą od Uncharted: The Lost Legacy

fot. SIE

Niekwestionowanym liderem listopada jest World of Warcraft: Shadowlands, które jest najszybciej sprzedającą się grą na PC w dniu premiery. Jak podaje SuperData, Shadowlands odpowiada za największe miesięczne przychody w WoW od 2008 roku, jak również posiada największą aktywną miesięczną liczbę graczy od 2010 roku.

Na konsolach z kolei najlepiej poradził sobie tytuł Call of Duty: Black Ops Cold War z liczbą 5,7 mln sprzedanych cyfrowych kopii gry. To 7-procentowy wzrost w stosunku do Call of Duty: Black Ops 4. Dobry start miała również gra Assassin's Creed: Valhalla, która w cyfrowym nakładzie na konsolach rozeszła się w liczbie 1,7 mln egzemplarzy. To wzrost o ponad 50 procent w stosunku do poprzedniej odsłony - Assassin’s Creed: Odyssey.

Jeden z większych tytułów na wyłączność i zarazem startowa propozycja dla PlayStation 5, gra Marvel Spider-Man: Miles Morales również całkiem zadowalająco się sprzedała. Cyfrowy nakład gry w listopadzie wyniósł 663 tys. sztuk. Nie jest to wprawdzie rezultat, który na głowę bije produkcję Marvel’s Spider-Man (2,2 mln sztuk w cyfrowej sprzedaży), ale przygody nowego Pająka pokonały inną grę podobnych rozmiarów na wyłączność platformy PlayStation - Uncharted: Zaginione Dziedzictwo.

Warto w tym miejscu wymienić jeszcze jedną produkcję, która zapisała się na łamach listopadowych rankingów. Tą grą jest Among Us. Produkcja ta tylko w listopadzie miał ponad 1,5 mln aktywnych graczy, co z miejsca przyniosło jej tytuł "najbardziej popularnej gry".