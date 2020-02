World of Warcraft: Wrath of the Lich King - fani odświeżyli kultową scenę. Oto wideo

World of Warcraft: Wrath of the Lich King zadebiutowało w listopadzie 2008 roku, ale dla wielu graczy nadal jest najlepszym dodatkiem do tego popularnego MMORPG. Wprowadził on nie tylko ciekawe lokacje i nowe wyzwania, ale też bohaterów dobrze znanych miłośnikom uniwersum, w tym Arthasa - dawnego paladyna, który sięgnął po Ostrze Mrozu i tym samym stał się tytułowym Królem Liszem. Grupa fanów postanowiła odświeżyć jedną ze scen z jego udziałem, a zarazem też i jedną z najsłynniejszych w całej historii hitu studia Blizzard Entertainment.

Pivotal, MasterVertex, Dedrich oraz Kayes odtworzyli scenę śmierci Arthasa i przejęcie korony Króla Lisza przez Bolvara Fordragona. Całość wygląda zdecydowanie lepiej niż 12 lat temu, szczególnie gdy zestawi się nowe wideo z klasyczną wersją tego materiału. Zadbano tutaj nie tylko o wyższą rozdzielczość, ale też lepsze modele i tekstury. Zobaczcie sami.

Bolvar Fordragon odegra istotną rolę także w nadchodzącym rozszerzeniu do gry, czyli World of Warcraft: Shadowlands. Postać ta pojawiła się już w pierwszym zwiastunie nowego dodatku, którego premierę zaplanowano na ten rok.