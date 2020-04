World of Warcraft z obsługą kontrolerów. Jest szansa na wersje na PS4 i PS5?

World of Warcraft zadebiutowało w 2004 roku i na przestrzeni lat doczekało się licznych dodatków i aktualizacji z nową zawartością, a także milionów wirtualnych herosów. Nawet dziś, pomimo 16 lat na karku, jest to tytuł cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony graczy pecetowych, bo to jedyna platforma, na której ten tytuł jest dostępny. Przynajmniej na razie, bo pewne informacje wydają się wskazywać, że to MMORPG może trafić też na konsole.

Skąd takie teorie? Internauta Martin Benjamins odnalazł w kodzie gry wzmianki o wsparciu dla kontrolerów, a także o konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. To wystarczyło, by rozbudzić nadzieje graczy na port World of Warcraft na kolejne urządzenia. Blizzard niedługo później potwierdził, że najnowszy dodatek, Shadowlands, rzeczywiście doda obsługę padów. Warto przypomnieć, że spore grono użytkowników zabiegało o taką opcję od dłuższego czasu. Powstały nawet nieoficjalne mody, które wprowadzały tę funkcję.

Strings found by @bloerwald: WTF https://t.co/SqClitJ6IU

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro

PlayStation 5 Take with a grain of salt, this does not show usage. Could be part of a https://t.co/01M2rAuxqt SDK import or something but the DefaultGamePadBindings file makes me go 🤔 — Martin Benjamins (@Marlamin) April 8, 2020

Randy Jordan, odpowiedzialny za kontakty ze społecznością, wyjaśnia całą sytuację. Dodanie obsługi padów ma sprawić, że po grę będzie mogło sięgnąć jeszcze więcej osób - decydując się na grę np. przy pomocy Xbox Adaptive Controllera.

Od dawna widzieliśmy, że niewielkie grupy graczy sięgają po fanowskie modyfikacje, takie jak Console Port 17, by uporać się z pewnymi problemami. Zawsze chcieliśmy, aby World of Warcraft było tak przystępne, jak to tylko możliwe, więc w Shadowlands dodajemy wsparcie dla skrótów klawiszowych, obsługi kamery i sterowania postacią na padach, takich jak Xbox Adaptive Controller - tłumaczy Jordan.

Co jednak z wersją na konsole Sony? Najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że informacje w kodzie gry dotyczą wyłącznie obsługi kontrolerów tych urządzeń i nie są zwiastunem portu. Nie można jednak tego wykluczyć, bo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn pokazuje, że MMORPG nie muszą być gatunkiem dostępnym wyłącznie na pecetach.