Współczesna rodzina - Sofia Vergara o potencjalnym reboocie. Nie popiera tego pomysłu?

Sofía Vergara była gościem w programie talk-show Jimmy'ego Fallona. Ponieważ w listopadzie opublikowała zdjęcie z obsadą Współczesnej rodziny, została zapytana o potencjalny reboot albo kontynuację popularnego serialu. Aktorka nie wydaje się być przekonana do tego pomysłu.

Współczesna rodzina - co Vergara myśli o ewentualnym reboocie?

Choć Vergara początkowo zażartowała, że należy się pospieszyć z projektem "z uwagi na wiek Eda O'Neilla", aktorka wydaje się nie popierać tego pomysłu. Zaznaczyła, że minęły dopiero cztery lata od finału serialu.

- Nie wydaje się to dobre. Powinniśmy z tym trochę poczekać.

Jimmy Fallon zasugerował stworzenie specjalnego programu świątecznego. Vergara zgodziła się na ten pomysł pod jednym warunkiem - Fallon byłby producentem.

Aktorka przyznała także, że wciąż utrzymuje dobry kontakt z obsadą dzięki wspólnej grupie. Jednak O'Neillowi trudno jest nadążać, ponieważ nie jest przyzwyczajony do pisania. Odpowiadanie "zajmuje mu zwykle do 26 tygodni", a do tej pory reszta zdąży zapomnieć, czego dotyczyła rozmowa.

Współczesna rodzina - serial dostępny na Disney+.