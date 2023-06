Wszystkie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Listę zdominowały klasyki

fot. materiały prasowe

Arnold Schwarzenegger to niekwestionowana gwiazda kina akcji. Aktor przez dekady występował na wielkim ekranie, przynosząc swoim fanom masę niezapomnianych emocji. Wyhaczony jako kulturysta, zdominował hollywoodzką scenę i po dziś dzień jest ikoniczną postacią w branży rozrywkowej. Widzieliśmy go w przeróżnych odsłonach – od poważnych i ekscytujących sekwencji akcji, aż po humorystyczne sceny komedii. W każdej konwencji bryluje na ekranie.

Zupełnie niedawno powrócił za sprawą najnowszej produkcji FUBAR. Jest to przełomowa chwila w karierze artysty, nie tylko ze względu na wielki powrót do szybkich scen akcji. FUBAR to pierwszy serial w jego aktorskiej przygodzie.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem wszystkich filmów Arnolda Schwarzeneggera. Zestawienie powstało na portalu Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie rankingi. W tym przypadku nie uwzględniono cameo w Długim pożegnaniu oraz w Witajcie w dżungli. Natomiast zawarta została cała seria Niezniszczalnych. FUBAR osiągnął 50% pozytywnych recenzji krytyków.

Wszystkie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem