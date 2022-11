Wszystko wszędzie naraz - scenariusz został przepisany. Najpierw stworzono go pod słynnego aktora

A24

Wszystko wszędzie naraz to bez dwóch zdań jeden z najlepszych filmów 2022 roku, o czym przekonacie się choćby z zamieszczonego pod niniejszym tekstem rankingu. Jakby tego było mało, produkcja ta została również najbardziej kasowym obrazem studia A24 w jego historii, zbierając w globalnym box office blisko 102 mln USD. Teraz okazuje się, że ekranowa opowieść mogła wyglądać zupełnie inaczej.

Jak informuje serwis Hollywood Reporter, scenariusz filmu został przepisany po tym, gdy potwierdzono, że w produkcji ostatecznie nie pojawi się Jackie Chan. Początkowo to on miał zagrać głównego bohatera historii, natomiast Michelle Yeoh w tej wersji opowieści była tylko jego żoną. Tak do całej sprawy odnosi się jeden z reżyserów, Daniel Kwan:

Alchemia opowiadania historii ma już to do siebie, że nigdy nie wiesz, jak potoczą się sprawy. Zamiana postaci sprawiła, że ten film stał się jeszcze bardziej personalny, co dało nam wiele doświadczenia w kontekście modelowania tej opowieści. Nagle dużo łatwiejsze stało się wyobrażenie sobie wydarzeń i ich rozpisanie.

Co ciekawe, sama Yeoh po zapoznaniu się z nową, pomyślaną już o niej wersją scenariusza zdołała wykrztusić z siebie jedynie: "Wow! Co!?...".

Najlepsze filmy 2022 roku (jak do tej pory) według naEKRANIE.pl

35. Zbrodnie przyszłości – 6,8/10