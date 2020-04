Wybrane grupy zostaną zwolnione z abonamentu rtv. Gdzie można złożyć oświadczenie?

W związku z wdrażaniem tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, planowana jest zmiana w ustawie o opłatach abonamentowych - donosi portal Wirtualnemedia.pl. Oznacza to, że tymczasowo będzie można za pomocą stosownego oświadczenia, zrezygnować z płatności abonamentowych. Oświadczenie będzie można złożyć bez wychodzenia z domu za pomocą internetu.

W zaprezentowanym przepisie stwierdzono, że oświadczenie o zwolnieniu z płacenia abonamentu rtv będzie mogło zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć „cyfrowe odwzorowanie dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień”. Warto podkreślić, że taka możliwość będzie dostępna tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii. Dodatkowo jak donosi Wirtualnemedia.pl: zwolnienie z abonamentu rtv uzyskane na podstawie elektronicznego zaświadczenia będzie obowiązywało „nie dłużej niż do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

Zwolnieni z obowiązku zostali:

osoby mające ukończone 75 lat

osoby mające ukończone 75 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia

osoby z I grupą inwalidzką

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie.