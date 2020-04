Koszmar z ulicy Wiązów - gwiazdy serii ostrzegają przed koronawirusem. #StopTheNightmare

By zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawiusa, należy podjąć szereg kroków. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, gwiazdy wielu filmów czy seriali korzystają z różnych sposobów, by przypominać o zagrożeniu i przestrzegać. Przyszła kolej na weteranów - oto ekipa z serii horrorów Koszmar z ulicy Wiązów wzięła udział w akcji #StopTheNightmare i zmontowała antykoronawirusowe wideo, promujące ostrożność i izolację społeczną. Każdy aktorów nich nagrał swój segment w izolacji.

W filmie wystąpili Heather Langenkamp, ​​Lisa Wilcox, Mark Patton, Andras Jones, Ken Sagoes, Brooke Theiss, Toy Newkirk, Ira Heiden i Brooke Bundy. Oprócz znanych twarzy z serii, w filmie znalazła się przeróbka słynnej wyliczanki (One, two, Freddy's coming for you...).

Nowa wersja brzmi:



1, 2... COVID's not the flu

3, 4... wash your hands some more

5, 6... zoom your therapist

7, 8... don't congregate

9, 10... never see your friends

Zobaczcie:

Postacią, której brakuje, jest aktor Robert Englund, który wcielał się w samego Freddy'ego; on na początku tego miesiąca udostępnił własne wideo, przypominając fanom o konieczności noszenia rękawiczek.