Wyciekły informacje o słabszym modelu nowego Xboxa

Zdjęcie: Microsoft

Zanim świat poznał Xboxa Series X, konsola funkcjonowała w obiegu medialnym pod nazwą Project Scarlett. Lecz mianem tym nie określano konkretnego sprzętu, a całą nową generację. Plotki głosiły, że w jej skład miały wejść dwa urządzenia: Anaconda oraz Lockhart.

Pod koniec 2019 roku Microsoft przerwał milczenie i w trakcie gali The Game Awards ujawnił światu swoją nową zabawkę w pełnej krasie. Poznaliśmy zarówno wygląd konsoli, jej specyfikację techniczną, jak i potencjalne możliwości. Nie trzeba było długo czekać, aby światło dzienne ujrzały materiały uwiarygadniające wcześniejsze plotki o dwóch modelach funkcjonujących w ramach Projektu Scarlett. 17 marca Tom Warren opublikował na swoim Twitterze zdjęcie płyty głównej Series X, na którym możemy dostrzec graficzne przedstawienie anakondy:

Niestety, dotychczas Microsoft nie rozwiał wątpliwości krążących wokół domniemanego modelu Lockhart, choć w sieci roi się od przecieków na temat rzekomych możliwości tego sprzętu. Mówiło się, że będzie to konsola tańsza, skrojona z myślą o graniu w rozdzielczości 1080p bądź 1440p. Brakowało jednak potwierdzenia tych domysłów.

Do czasu, gdyż 24 czerwca na twitterowym koncie TitleOS udostępniono fragmenty dokumentów Microsoftu, w których pojawia się nazwa Lockhart:

Dziennikarze serwisu The Verge dotarli do dobrze poinformowanych osób, które twierdzą, że w deweloperskiej wersji konsoli Xbox Series X umieszczono tryb Lockhart. Ma on umożliwiać przetestowanie płynności działania gier na sprzęcie wyposażonym w słabszy procesor, 7,5 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną o wydajności 4 teraflopów. Dla porównania warto wspomnieć, że model Series X oferuje 13,5 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną o wydajności 12 teraflopsów. Mówi się, że ten słabszy sprzęt będzie sprzedawany pod nazwą Xbox Series S.

Oczywiście nie możemy mieć pewności, że dokumenty opublikowane na Twitterze są prawdziwe. Jednak wielu informatorów twierdzi, że Lockhart istnieje, mimo iż Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie istnienia tej konsoli. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak tylko cierpliwie czekać. Być może jeszcze przed rynkową premierą amerykańska ujawni wszystkie karty i pochwali się drugą konsolą z linii Xbox Series.