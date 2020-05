Wyrwa: w sprzedaży nowa powieść Wojciecha Chmielarza, autora Żmijowiska

Wyrwa to nowy thriller psychologiczny Wojciecha Chmielarza, autora m.in. książek o Jakubie Mortce czy Rany, a także zekranizowanego przez Canal+ Żmijowiska. Książka ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa Marginesy.

W Wyrwie główny bohater traci w wypadku żonę, ale żałobę zakłócają mu kolejne, tajemnicze i niełatwe do zaakceptowania okoliczności jej śmierci. Im bardziej zagłębia się tę tajemnicę, tym prawda jawi się jako coraz mniej wygodna.

Oto opis i okładka Wyrwy:

Źródło: Marginesy

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku samochodowym, myśli, że wali mu się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie straciły matkę? Jak powiedzieć teściom? Jak ma teraz funkcjonować, gdy dotychczasowe, spokojne życie nagle szarzeje i zmienia się w ciąg udręk?

Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała mu, że jedzie na delegację pod Kraków. Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. Znacznie więcej, niż można się spodziewać po kimś tak zagonionym i zapracowanym. I że musi się z nimi zmierzyć.

Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie na Mazury i wkrótce przekonuje się, że być może tak naprawdę nie znał kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat życia.

Wyrwa to opowieść o mężczyznach, którzy kochali tę samą kobietę i którzy będą musieli zmierzyć się z tajemnicą jej śmierci. O poczuciu straty i głuchej rozpaczy zmieniającej się w gniew, który szuka ujścia. To także historia o splątanych uczuciach, o trudnej przyjaźni i o konsekwencjach życiowych błędów. I o tym, że można niewiele wiedzieć o kimś, z kim mieszka się pod jednym dachem.