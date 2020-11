Wystartował MFKiG Cyber Edition. Poznaj program na sobotę

Po raz pierwszy w historii festiwalu spotykamy się online na największej w Polsce imprezie komiksowej, by, jak co roku, porozmawiać o komiksach i grach, czyli o tym, co ratuje nam życie także teraz podczas kolejnych lockdownów. Z sympatii do stałych bywalców Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi oraz z ukłonami dla tych, którzy zawsze chcieli nas odwiedzić, ale nigdy nie było im po drodze, otwieramy 31. MFKiG Cyber Edition! Bądźcie z nami!