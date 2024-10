Najdziwniejsze moce X-Men i innych mutantów z komiksów Marvela. Szkielet w galarecie, dodatkowa skóra i trzy twarze

fot. Marvel

Wszyscy znamy gościa z pazurami na dłoniach i takiego, który z oczy strzela laserami. Większość z nas kojarzy na pewno również panią potrafiącą kontrolować pogodę i pewnego łysego jegomościa, który siłą umysłu może wpłynąć na każdego w zasięgu wzroku. A co z niezłomnym bohaterem zamieniającym się w lody o różnych smakach, albo tym, który pod względem długości szyi przypomina żyrafę? W poniższej galerii prezentujemy zestaw osobliwych indywiduów ze świata Marvela. To mutanci, których moce są, delikatnie mówiąc, wyjątkowe. Co prawda znajdzie tam kilku mainstreamowych superbohaterów, odgrywających główne role w najważniejszych wydarzeniach ze świata X-Men, ale w większości są to mało znane postacie. Nie oznacza to jednak, że są one nieciekawe. Wręcz przeciwnie, mają wiele do zaoferowania, szczególnie pod względem mocy, w które wyposażyli je scenarzyści.

Poniższe zestawienie powstało w oparciu o serwis ranker, gdzie internetowa społeczność ma możliwość głosować w wielu sprawach, również popkulturowych. Posiłkowaliśmy się również naszą wiedzą na temat mutantów Marvela, ponieważ na wspomnianym portalu nie było kilku ciekawych postaci. Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Dajcie znać w komentarzach, czy wśród wyróżnionych nie zabrakło czasem kogoś równie interesującego.

Najdziwniejsze moce mutantów Marvela

Bailey Hoskins - edyną mocą Baileya jest zdolność do... wysadzenia samego siebie. W momencie aktywacji swojej mutacji, Bailey jest w stanie wytworzyć eksplozję, która jest dość potężna, aby wyrządzić poważne szkody w najbliższym otoczeniu. Problem polega na tym, że eksplozja jest jednorazowa, ponieważ Bailey sam zostaje zniszczony w procesie.