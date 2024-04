X-Men: czy Famke Janssen powróci jako Jean Grey? Aktorka odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Famke Janssen wcielała się w Jean Grey przez wiele lat. Zadebiutowała jako Phoenix w X-Menach z 2000 roku, za to po raz ostatni zagrała bohaterkę w filmie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie z 2014 roku. Wielu fanów zastanawia się, czy jest szansa na to, że jeszcze wróci do roli - tak jak Patrick Stewart, Kelsey Grammer czy Hugh Jackman - skoro MCU powoli wprowadza mutantów do uniwersum. ComicBook.com postanowiło wprost spytać o to aktorkę.

X-Men: czy Famke Janssen powróci jako Jean Grey?

Famke Janssen odpowiedziała portalowi, że nic o tym nie wie, jednak poprzednim razem także nie spodziewała się kolejnego powrotu:

X-Men: Ostatni bastion Wolverinie Nie wiem. Chodzi mi to, że nie nigdy nie spodziewałam się, że wrócę po tym, jak umarłam jako Jean Grey. A potem wróciłam jako Phoenix [w], następnie we flashabackach w, a potem jeszcze w Przeszłość, która nadejdzie.

Famke Janssen stwierdziła, że wszystkie powroty po X-Men 2 były dla niej "niespodziankami, których nigdy się nie spodziewała".

Jeśli chodzi o cameo w nadchodzącym filmie Deadpool & Wolverine, właściwie powtórzyła swoje wcześniejsze słowa:

Nie wiem. Wątpię w to, ale nigdy nic nie wiadomo.

Wygląda więc na to, że jeśli aktorka mówi prawdę (Marvel stara się jak najdłużej trzymać występy cameo w tajemnicy, przez co między innymi Andrew Garfield kłamał w sprawie Spider-Man: No Way Home), to jak na razie nikt nie odezwał się do niej w sprawie powrotu do roli Jean Grey. Nie wydaje się jednak przeciwna samemu pomysłowi.