Avatar pobije Avengers: Endgame w box office? Cameron nie ma wątpliwości

Avatar w reżyserii Jamesa Camerona to film z 2009 roku, który może ponownie wejść na ekrany kin w związku z nadchodzącymi kontynuacjami. Cameron informuje, że aktualnie trwają długie dyskusje z Disneyem w sprawie ponownego wprowadzenia jego hitu do multipleksów i że szanse na to są naprawdę duże. Przypomnijmy, że to właśnie ta produkcja przez 10 lat miała tytuł najbardziej kasowego filmu wszech czasów - do momentu, w którym w tym roku z pierwszego miejsca zdmuchnął ją film Avengers: Koniec gry.

I choć James Cameron pogratulował hitowi MCU tego dużego osiągnięcia, uważa, że Avatar w dalszym ciągu miałby szansę na strącenie go z piedestału. Jak mówi, to tylko kwestia czasu, zanim jego seria science-fiction powróci na szczyt. W jednym z nowych wywiadów z USA Today, Cameron wydawał się przekonany, że Avatar, z ponowną premierą, przewyższy Avengers: Endgame w kasie i odzyska swoje miejsce jako kasowy król. Jak mówi:

Moim zdaniem to jest pewne. Ale dajmy Avengers: Endgame ich chwilę i cieszmy się, że ludzie nadal chodzą do kina.

Cameron uważa, że ​​gdyby Avatar miał zostać ponownie wydany w kinach, stałby się nie tylko przebojem kasowym, ale także przygotowałby widzów na nadchodzące sequele - premiera pierwszego z nich planowana jest na 17 grudnia 2021 r. Jego zdaniem, na takim przypomnieniu oryginału po 10 latach przerwy, seria mogłaby tylko zyskać. Oczywiście nie jest to żaden wymóg - jak mówi producent, Jon Landau:



Jeśli ponowna premiera mogłaby pomóc kontynuacjom, to świetnie. My jednak skupiamy się na sequelach. Nie chodzi o to, by patrzeć wstecz.

W przygotowaniu do nadchodzących kontynuacji czynny udział bierze także obsada. Jak wiemy z zapowiedzi, na ekranie powróci Stephen Lang, który wcielał się w postać Milesa Quaritcha. I choć jego wątek wydawał się zamknięty po pierwszej części, reżyser zostawił mu furtkę na ponowne wejście do fabuły. Lang mówi o swoim powrocie w następujący sposób:

Jim [Cameron - przyp. red.] już lata temu - jeszcze zanim skończyliśmy kręcić Avatara - powiedział mi, że Quaritch ma przyszłość. Wziąłem to z dystansem, obaj byliśmy wtedy po kilku piwach... Ale krótko po premierze Jim wspomniał ponownie, że pułkownik wraca - wtedy już znałem go wystarczająco dobrze, aby wiedzieć, że ma na myśli to, co mówi, i mówi to, co ma na myśli.

Avatar 2 - premiera odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.