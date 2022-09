Wo Long: Fallen Dynasty w Xbox Game Pass od dnia premiery. Twórcy ujawniają dlaczego się na to zdecydowali

Koei Tecmo

Team Ninja ogłosiło, że ich najnowsza gra, produkcja Wo Long: Fallen Dynasty, będzie bez żadnych dodatkowych opłat dostępna dla abonentów Xbox Game Pass od dnia debiutu. Czy jest na co czekać? O tym każdy posiadacz PS5 lub Xbox Series może przekonać się sam pobierając dostępne do 25 września demo.

Dlaczego jednak Team Ninja zdecydowało się na udostępnienie swojej nowej produkcji w XGP od pierwszego dnia? Zdaniem twórców chodzi o to, by gra trafiła do większej liczby odbiorców, a tym samym zwiększyć szansę na napotkanie innych graczy podczas rozgrywki online. To dobra wiadomość zwłaszcza dla nowicjuszy, którzy będą mogli wezwać wsparcie poprzez sieć. Biorąc pod uwagę, że gra cechuje się wysokim poziomem trudności, może okazać się to nieocenioną pomocą.

Niewątpliwie spore znaczenie miały tu również pieniądze, jakie Microsoft położył na stole. Ile tego dokładnie było? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. Niemniej cieszy fakt, że już od dnia premiery najprawdopodobniej będziemy mogli bez najmniejszych problemów brać udział w sieciowej kooperacji z innymi.