Call of Duty Black Ops 6 zmierza do Xbox Game Pass

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Jak na razie na temat Call of Duty: Black Ops 6 wiemy niewiele. Tegoroczna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek doczekała się jedynie krótkich teaserów, ale na pełną prezentację musimy poczekać do zaplanowanego na 9 czerwca wydarzenia Black Ops 6 Direct, które odbędzie się tuż po Xbox Games Showcase 2024. Wygląda jednak na to, że już teraz do sieci wyciekła jedna bardzo istotna informacja na temat tej produkcji - najprawdopodobniej pojawi się ona w katalogu Xbox Game Pass od dnia swojej premiery na rynku.

Taki przeciek pochodzi od internautów, którzy mieli otrzymać od Microsoftu powiadomienie o treści nie pozostawiającej żadnych złudzeń: "Call of Duty Black Ops 6 trafi do Xbox Game Pass na premierę w dalszej części tego roku!". Jakby tego było mało, doniesienia te potwierdził także Jez Corden, a więc dziennikarz związany zawodowo z serwisem Windows Central. Jego zdaniem oficjalne ogłoszenie na ten temat może pojawić się jeszcze w tym tygodniu.

