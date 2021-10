Xbox Game Pass – przeszło 100 gier z obsługą interfejsu dotykowego

Źródło: Microsoft

Największą przeszkodą na drodze do przeniesienia pecetowych i konsolowych gier na mniejsze ekrany nie jest wcale moc obliczeniowa urządzeń mobilnych. Z punktu widzenia wydajności współczesne smartfony i tablet są doskonale przystosowane do uruchamiania gier za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Największy problem stanowią interfejsy, których nie projektowano z myślą o wykorzystaniu w środowisku mobilnym.

Tym, co przez lata wymuszało upraszczanie gier smartfonowych, było przede wszystkim problematyczne sterowanie. Za pośrednictwem ekranu dotykowego o wiele ciężej kontrolować rozgrywkę niż przy pomocy kontrolera wygodnie leżącego w dłoni, który pozwala szybko i sprawnie przemieszczać się po interfejsie graficznym oraz precyzyjnie sterować wirtualnym bohaterem.

Microsoft wdrażając usługę xCloud zaprezentował alternatywny interfejs dotykowy, który ma rozwiązać ten problem. Na początku liczba tytułów dysponująca takim rozwiązaniem nie była zbyt długa, ale korporacja sukcesywnie ją wydłuża. Teraz do tego grona dołączyło 13 gier, dzięki czemu w bibliotece Xbox Game Pass znajdziemy przeszło 100 tytułów przystosowanych do kontrolowania za pośrednictwem interfejsów dotykowych.

Spersonalizowane interfejsy tego typu pozwalają m.in. w locie zmieniać system sterowania i przystosowywać go do aktualnie ogrywanego fragmentu rozgrywki. Rozmieszczenie wirtualnych przycisków może zmieniać się np. w momencie wejścia bohatera do samochodu czy sięgnięcia po konkretną broń. Deweloperzy mogą także wykorzystać żyroskop wbudowany w nasze smartfony, aby wspomagać proces namierzania przeciwników.

Pełna lista tytułów obsługujących tę funkcję znajdziemy na stronie Microsoftu, a w najnowszej aktualizacji dostęp do niej otrzymały następujące gry:

Art of Rally,

Boyfriend Dungeon,

Crown Trick,

Curse of the Dead Gods,

Gears Tactics

Lethal League Blaze,

Signs of the Sojourner,

The Ascent,

Train Sim World 2,

Yakuza 0,

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza Kiwami,

Yakuza Kiwami 2.