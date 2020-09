Xbox Series S i Xbox Series X - znamy oficjalną cenę i datę premiery

Xbox Series X i Xbox Series S nie mają już przed nami żadnych tajemnic. Zgodnie z przewidywaniami obie konsole trafią do dystrybucji 10 listopada, rozpoczynając tym samym erę dziewiątej generacji. Pierwsi klienci będą mogli zarezerwować swoje egzemplarze już 22 września, kiedy nowe konsole trafią do przedsprzedaży.

Polski oddział Microsoftu podał także oficjalne ceny poszczególnych modeli. Xbox Series X kosztuje 2249 zł, a mniejszy, budżetowy Xbox Series S – 1349 zł. Obie konsole pozwolą odpalić gry projektowane z myślą o dziewiątej generacji, a różnić będą się przede wszystkim wspieraną rozdzielczością. Xbox Series X pozwoli grać w 4K przy 120 klatkach, zaś Xbox Series S w 1440p przy 120 klatkach z możliwością skalowania obrazu do rozdzielczości 4K. Ponadto oba modele poradzą sobie z obsługą serwisów streamingowych 4K.

Microsoft poinformował przy okazji tej zapowiedzi o nawiązaniu współpracy partnerskie z Electronic Arts, dzięki której subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate otrzymają darmowy dostęp do usługi EA Play. A co za tym idzie, osoby opłacające abonament będą mogły odpalić na konsolach Xbox One, Series X, Series S oraz pecetach z Windowsem 10 takie tytuły jak FIFA 20, Titanfall 2 czy Need for Speed: Heat oraz szereg gier z serii Battlefield, Mass Effect, Skate oraz The Sims bez żadnych dodatkowych opłat. Co więcej niektóre spośród tytułów EA zostaną przystosowane do odpalania w ramach chmury xCloud na urządzeniach z Androidem.

Zapewnienie EA Play członkom Xbox Game Pass przyczynia się do realizacji naszej wizji łączenia graczy z tytułami, które kochają gdziekolwiek chcą grać. Po 5 latach świadczenia usług subskrypcji dla społeczności Xbox, jesteśmy podekscytowani, że możemy ułatwić im wspólne korzystanie z obu członkostw.

Jedną z ciekawszych informacji związanych z premierą nowej generacji jest uruchomienie na naszym rynku programu Xbox All Access. Po podpisaniu umowy na 24-miesięczny abonament w wysokści 99 zł gracze otrzymają na własność konsolę Xbox Series S oraz dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate. A jeszcze przed oficjalną premierą firma planuje udostępnić inne plany subskrypcyjne dla osób zainteresowanych modelem Xbox Series X.