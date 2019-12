Xbox Series X – co z tą nazwą?

Kiedy podczas The Game Awards 2019 ujawniono, że konsola nowej generacji od Microsoftu będzie nazywać się Xbox Series X, fani gier podzielili się na dwa obozy. Jedni przyklasnęli pomysłowi korporacji, drudzy zwracali uwagę na to, że może okazać się myląca, gdyż jest zbyt podobna do Xbox One X. Jak się jednak okazuje, nowa generacja będzie miała znacznie prostszą nazwę.

Dziennikarze serwisu Business Insider zapytali o kontrowersyjne nazewnictwo jednego z przedstawicieli Microsoftu. Otrzymali odpowiedź, która w pierwszym momencie może zaskakiwać: firma nazywa kolejną generację po prostu Xbox, zaś Series X ma być wyłącznie nazwą tego konkretnego modelu. Korporacja nie wyklucza także, że w przyszłości powstaną modele kolejnej generacji o innej nazwie, skierowane do innych grup odbiorców.

Uproszczenie nazwwnictwa może wydawać się dziwnym zabiegiem, ale historia pokazuje, że takie pomysły zdają egzamin. Podobną strategię stosuje m.in. firma Apple, która od trzeciej generacji iPadów przestała dodawać cyferki do nazw nowych tabletów i ogranicza się wyłącznie do wspominania o tym, z którą generacją sprzętu mamy do czynienia.

XboX Series X trafi do sprzedaży pod koniec 2020 roku, a wraz z konsolą zadebiutuje nowa odsłona flagowej xboksowej strzelanki, Halo Infinite.