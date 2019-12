Xbox Series X - jedna konsola, cztery generacje

Microsoft zapowiadał, że ich nowa konsola porostu Xbox (Series X - to jeden z wariantów nowego Xboxa) będzie oferowała wsteczną kompatybilność. Atut, który bardzo się ceni. Teraz dowiadujmy się, że konsola nie tylko obsłuży gry z Xbox One, ale także i te ze starszych sprzętów z rodziny Xboxa, a więc z konsoli Xbox 360 a nawet pierwszego Xboxa. Co więcej, wsteczna kompatybilność ma być dostępna już od dnia premiery konsoli.

Chcieliśmy się upewnić, że od pierwszego dnia możemy spełnić obietnicę kompatybilności. Zagrałem więc w dość pokaźną liczbę tytułów z Xboksa 360 i Xboksa One na nowym Xboksie – tylko po to, by upewnić się, że dotrzemy tam już pierwszego dnia – mówi Phil Spencer na łamach GameSpotu.

Wsteczna kompatybilność nie będzie dotyczyła wyłącznie gier. Jak zapewnia Microsoft obejmie ona również Gamerscore, listę przyjaciół, osiągnięcia czy zapisane stany rozgrywki.

Specncer zaznacza, że nie jest to łatwy proces, z uwagi na hermetyzację sprzętu minionych generacji, ale jest to coś, co dla Microsoftu jest bardzo istotne.