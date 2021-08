Xbox Stereo Headset - nowe budżetowe słuchawki od Microsoftu

Źródło: Microsoft

W branży technologicznej nie brakuje zestawów słuchawkowych opracowanych z myślą o gamingowym odbiorcy. Niestety większość z tych sprzętów nie wpisuje się w budżet wielu graczy. Microsoft postanowił rozwiązać ten problem i zaprojektować porządne słuchawki, które nadmiernie nie obciążą naszego portfela.

Xbox Stereo Headset wyceniono na 269 zł i za tę kwotę otrzymamy wszechstronny sprzęt, który sprawdzi się zarówno w parze z komputerem stacjonarnym, konsolą, jak i smartfonami, gdyż podpinamy go do złącza 3,5 mm. Tak szeroki wachlarz obsługiwanych sprzętów nie powinien dziwić, wszak Microsoft w bieżącej generacji na dobre zerwał z przywiązaniem do jednej platformy gamingowej i w xboksowe gry zagramy dziś niemal na dowolnym urządzeniu. Xbox Stereo Headset idealnie wpisują się w ideę, jaka stała za upowszechnieniem xClouda.

Xbox Stereo Headset

Ale cena to nie jedyny atut tego sprzętu. Słuchawki przystosowano także do obsługi takich technologii jak Windows Sonic, Dolby Atmos i DTS Headphone:X, dzięki czemu gracze będą mogli wprost otoczyć się przestrzennym dźwiękiem. Na wyposażeniu jest również zintegrowany, czuły mikrofon, który zapewni płynną komunikację ze współgraczami oraz pokrętło do regulowania głośności umiejscowione przy prawej muszli.

Słuchawki Xbox Stereo Headset trafią do przedsprzedaży, od 21 września będą dostępne w powszechnej dystrybucji.