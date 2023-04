Xbox wprowadza ekologiczny kontroler Remix

fot. Xbox

We wtorek Xbox zaprezentował bezprzewodowy kontroler Remix wersja specjalna, stworzony z materiałów pochodzących z recyklingu oraz inspirowany naturą, w ramach swoich starań o zmniejszenie ilości odpadów plastikowych i promowanie zrównoważonego rozwoju. Jedna trzecia kontrolera składa się z elementów z regranulacji (pochodzących ze zmielonych „wcześniej uformowanych kolorowych części” starych padów do Xbox One) i innych materiałów z odzysku.

To połączenie materiałów z odzysku nadaje każdemu kontrolerowi unikalny wygląd oraz fakturę na spustach, bumperach oraz z tyłu uchwytów. Na zdjęciach widzimy kontroler w różnych odcieniach zielonego z jaskrawozielonym przyciskiem Xbox. Należąca do Microsoftu marka, której siedziba znajduje się w pobliżu Seattle w północnej Kalifornii, podała, że schemat kolorów specjalnej edycji kontrolera został zainspirowany porostami występującymi w lasach na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku.

fot. Xbox

Do nowego kontrolera dołączony jest również akumulator Xbox, który może pochwalić się czasem pracy na baterii do 30 godzin oraz kabel USB-C. Wyceniony na 399 zł Remix Special Edition jest dostępny w przedsprzedaży, a jego premierę zaplanowano na 18 kwietnia. Przy zamówieniu bezpośrednio ze sklepu Xboxa, firma zapewnia bezpłatną dostawę oraz bezproblemowe zwroty.

Kontroler z edycji specjalnej jest częścią trwającej inicjatywy Xboxa, która ma na celu „zbadanie sposobów na wykorzystanie mniejszej ilości nowego plastiku oraz zmniejszenie ilości odpadów.” Jednak, jak donosi Polygon, powstrzymanie się od zakupu nowych urządzeń i zminimalizowanie konsumpcji może być bardziej skutecznym podejściem do zrównoważonego rozwoju.