xCloud w całości napędzany przez konsole Series X. Kolejny krok – podbój inteligentnych telewizorów

Źródło: Microsoft

O tym, że na podboju urządzeń mobilnych Microsoft nie zakończy swojej walki o tytuł króla wszechobecnego gamingu, wiemy od dawna. Korporacja zapowiedziała, że planuje rozszerzyć dostęp do usługi xCloud na wszelkie możliwe urządzenia, w tym m.in. na telewizory wyposażone w system inteligentny. Dotychczas plany wdrożenia serwisu na sprzęty tego typu funkcjonowały wyłącznie w ramach dalekosiężnych prognozach, ale wiele wskazuje na to, że Microsoft jest gotowy, aby udostępniać nam gry za pośrednictwem telewizorów podłączonych do internetu.

Jak dowiedzieli się redaktorzy serwisu The Verge, usługa Xbox Cloud Gaming doczekała się pełnej migracji na Xboxy Series X, co pozwoliło poprawić zarówno stabilność strumieniowanych tytułów, jak i czasy ich wczytywania. Nowe konsole przyczyniły się również do ustabilizowania transmisji z xClouda przy rozdzielczości 1080p oraz płynności na poziomie 60p. Tym samym Microsoft może rozpocząć prace wdrożeniowe na podbiciu rozdzielczość xClouda do 4K.

Zanim jednak Microsoft umożliwi nam granie w UHD bez posiadania konsoli, na rynku może pojawić się długo wyczekiwana aplikacja telewizyjna przystosowana do obsługi chmurowych gier. Kolejnym krokiem korporacji na drodze rozwoju xClouda ma być bowiem udostępnienie serwisu dla nowego grona potencjalnych odbiorców – tych, którzy nie dysponują konsolą, komputerem ani smartfonem gamingowym.

Telewizory znalazły się na celowniku korporacji i to na tych sprzętach zespół odpowiedzialny za cloud gaming koncentruje swoje moce przerobowe. A to oznacza, że debiut aplikacji telewizyjnej Xbox obsługującej xClouda oraz wtyczek pokroju Chromecasta obsługujących ten serwis, zbliża się wielkimi krokami. Kto wie, może rocznica debiutu konsol dziewiątej generacji będzie dobrą okazją, aby zaprezentować światu nową odsłonę chmurowego gamingu?