Xiaomi Mi Mix z płynną soczewką zmieni ma zmienić oblicze fotografii mobilnej

Źródło: YouTube / Sparrows News

Jednym z najważniejszych pól rywalizacji na rynku mobilnym są zagadnienia z zakresu możliwości fotograficznych. Wzrost wydajności z generacji na generację to świetny powód do przerzucania się suchymi cyferkami, ale realne starcie rozgrywa się pomiędzy układami optycznymi. A w tym roku Xiaomi zaprezentuje czarnego konia w tym wyścigu.

Korporacja zaprezentowała na swoim profilu Weibo zapowiedź aparatu ze smartfona Mi Mix, który zostanie zaprezentowany światu 29 marca. Tym, co wyróżnia go na tle konkurencji, jest zastosowanie płynnej soczewki, dodatkowej warstwy obiektywu wypełnionej cieczą, która pod wpływem napięcia elektrycznego może zmieniać swoją ogniskową.

W sieci pojawił się krótki materiał wideo ilustrujący jej działanie:

Zastosowanie takiej technologii pozwoli przyspieszyć proces ostrzenia obrazu oraz wyeliminować konieczność montowania kilku obiektywów w aparatach mobilnych. Pojedyncza soczewka będzie w stanie zastąpić zarówno obiektyw marco, szerokokątny jak i teleobiektyw. Będzie zachowywać się tak, jak obiektywy o zmiennej ogniskowej stosowane w pełnowymiarowych aparatach.

O wdrożeniu płynnych soczewek ogniskujących do branży mobilnej mówi się od lat, ale dopiero Xiaomi zdecydowało się przenieść tę technologię z rynku urządzeń profesjonalnych do sektora konsumenckich smartfonów. Wkrótce przekonamy się, czy ta innowacja rzeczywiście okaże się na tyle przełomowa, aby wywrócić do góry nogami całą branżę fotografii mobilnej.