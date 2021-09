Xiaomi odpowiada Apple. Debiutują nowe smartfony, tablet i urządzenia smart home

Źródło: Xiaomi

Już wkrótce smartfony Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11T Pro zawalczą o serca wymagających fanów mobilnej fotografii. Wyposażono jew szereg rozwiązań poprawiających jakość filmów i zdjęć. Sercem topowego 11T Pro będzie procesor Qualcomm Snapdragon 888 sparowany z 8 bądź 12 GB pamięci RAM i zasilany baterią o pojemności 5000 mAh. Warto zauważyć, że baterię naładujemy do pełna zaledwie w 17 minut za pośrednictwem ładowarki Xiaomi HyperCharge o mocy 120 W. Z kolei 11T pracuje zaś pod kontrolą układu MediaTek Dimensity 1200-Ultra wspartego 8 GB pamięci RAM. On również nieźle radzi sobie z szybkim ładowaniem, posiadacze tego sprzętu skorzystają z ładowarki 67 W, która napełni baterię w ciągu 36 minut.

Oba modele dysponują wyświetlaczami AMOLED 6,67” o zbliżonych parametrach. Panele odświeżają się z maksymalną częstotliwością rzędu 120 Hz i wyposażono je w system próbkowania dotyku o maksymalnej częstotliwości 480 Hz. Jego rola jest prosta - ma zadbać o to, aby system błyskawicznie reagował na nasze polecenia, a co za tym idzie, poprawił naszą skuteczność w najbardziej wymagających i dynamicznych grach.

Lecz diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, nie inaczej jest w tym przypadku. Wyświetlacz Xiaomi 11T jest kompatybilny z HDR10+, zaś 11T Pro obsługuje dodatkowo Dolby Vision, dzięki czemu nieco lepiej będzie radził sobie z odwzorowywaniem szerokiej palety barw w treściach wykorzystujących tę technologię.

Xiaomi 11T Pro

Najważniejsze w przypadku tych urządzeń są jednak aparaty, a oba urządzenia oferują dokładnie ten sam potrójny układ optyczny. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji obiektyw główny o rozdzielczości 1080 MP, obiektyw telemakro z dwukrotnym zoomem oraz obiekty ultraszerokokątny 120°. Programiści wyposażyli aplikację aparatu w szereg funkcji, które usprawnią pracę kreatywną smartfonowych filmowców. Znajdziemy w niej m.in. tryby do realizacji ujęć w stylu Time Freeze i Magic Zoom czy funkcję Audio Zoom wykorzystującą trzy mikrofony do triangulacji fal dźwiękowych. Audio Zoom podbije głośność tych elementów, które znajdują się w centrum kadru. Telefony pozwolą ponadto kręcić filmy w rozdzielczości 8K i przy wsparciu dla HDR10+. Oba urządzenia obsłużą technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, a 11T Pro dodatkowo spotęguje brzmienie dzięki wykorzystaniu głośników zaprojektowanych przez ekspertów z firmy Harman Kardon.

Telefony trafią do dystrybucji w trzech wersjach kolorystycznych, Meteorite Gray, Moonlight White oraz Celestial Blue. Xiaomi 11T będzie dostępny w wariancie z pamięcią 128 GB bądź 256 GB w rekomendowanej cenie detalicznej wynoszącej odpowiednio 499 € i 549 €. Xiaomi 11T Pro trafi do sprzedaży w następujących wariantach: 8/128 GB (649 €), 8/256 GB (699 €) oraz 12/256 GB (749 €).

Firma zaprezentowała również swój kolejny telefon ze średniej półki wydajnościowej, Xiaomi 11 Lite 5G NE. Smartfon przykuwa wzrok przede wszystkim filigranowymi wymiarami: ten 158-gramowiec ma zaledwie 6,81 mm grubości, a ramki wokół wyświetlacza mają 1,88 mm szerokości.

6,55-calowy panel AMOLED DotDisplay zastosowany w 11 Lite 5G NE pozwoli skorzystać z potencjału technologii Dolby Vision do wygenerowania obrazu o wysokim poziomie kontrastu, jasności oraz szczegółowości. Podobnie jak w przypadku modeli z górnej półki, tu również skorzystamy z potrójnego układu optycznego, choć o nieco słabszych parametrach.

Główny aparat Xiaomi 11 Lite 5G NE rejestruje ujęcia w rozdzielczości 64 MP, a towarzyszy mu obiektyw ultraszerokokątny 8 MP oraz teleobiektyw 5 MP. Całość napędza zaś procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G zasilany baterią 4250 mAh.

Najtańszy Xiaomi 11 Lite 5G NE z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB na dane wyceniono na 369 €. W sprzedaży pojawią się ponadto warianty 8/128 GB oraz 8/256 GB w trzech wersjach kolorystycznych do wyboru: Truffle Black, Bubblegum Blue oraz Peach Pink.

Na jesiennej prezentacji Xiaomi gościły nie tylko smartfony. Poznaliśmy także europejskiego tabletowego debiutanta Xiaomi. Pad 5 z procesorem Qualcomm Snapdragon 860 oraz 6 GB pamięci RAM ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na urządzenia do nauki i pracy zdalnej. Podobnie jak nowe smartfony z linii 11T, pozwoli wyświetlać obraz przy odświeżaniu rzędu 120 Hz oraz wsparciu dla technologii Dolby Vision. Zaimplementowano tu też filtr światła niebieskiego Low Blue Light, aby zniwelować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnej pracy przed ekranem Pad 5.

Wśród rozwiązań skrojonych z myślą o pracy zdalnej warto wspomnieć m.in. o aparacie głównym o rozdzielczości 13 MP, który przystosowano do skanowania dokumentów. Jest tu również kamera do wideorozmów rejestrująca obraz w 1080p oraz cyfrowy rysik o 4096 poziomach nacisku ułatwiający wprowadzanie odręcznych notatek.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 dysponuje systemem audio obsługującym technologię Dolby Atmos, która dzięki wsparciu ze strony czterech głośników wypełni pomieszczenie przestrzennym, zrównoważonym brzmieniem. A wszystko to zasili bateria o pojemności 8720 mAh. Sprzęt dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych, Cosmic Gray i Pearl White. Za model z 128 GB na dane zapłacimy 349 €, a za wersję 256 GB – 399 €.

Na tym nie koniec, gdyż Xiaomi zapowiedziało jeszcze kilka innych ciekawych gadżetów. Na europejskim rynku zadebiutuje opaska Mi Smart Band 6 NFC pozwalającą na korzystanie z aplikacji do realizacji płatności zbliżeniowych oraz asystentki Amazon Alexa. Poznaliśmy też przenośny projektor Mi Smart Projector 2 pracujący w rozdzielczości 1080p z Androidem na pokładzie oraz zestaw Xiaomi Mesh System AX3000 do komunikacji w ramach sieci Wi-Fi. Ten ostatni gadżet pozwoli wyeliminować białe plamy zasięgu w naszym domu i poprawi stabilność połączenia. Co sprawdzi się m.in. podczas korzystania z serwisów cloud gamingowych.

Xiaomi Mi Smart Projector 2

Europejskie ceny tych gadżetów prezentują się następująco:

Mi Smartband 6 NFC – 55 €,

Mi Smart Projector 2 Pro – 599 €,

Xiaomi Mesh System AX3000 (dwupak) – 149 €.