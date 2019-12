Xiaomi urządzi Czarny piątek w sobotę. Wieka wyprzedaż w warszawskim Mi Store

Polski oddział Xiaomi postanowił zorganizować wielką wyprzedaż przedświąteczną. Nie byłoby w tym być może nic nadzwyczajnego, gdyby nie rabaty, jakie przygotowano dla osób zainteresowanych produktami tego chińskiego producenta. Jak się bowiem okazało, klienci warszawskiego salonu firmowego w Galerii Mokotów mogą liczyć na gigantyczne obniżki sięgające 94%. Co więcej, na obniżki załapały się nie tylko sprzęty z dolnej półki cenowej.

Mi Store Mokotów zamieni się 14 grudnia w pole gadżetowej walki z prawdziwego zdarzenia. Sklep postanowił przecenić m.in. Mi Note 10 za, który zapłacimy 499 zł zamiast 2499 zł. Najlepszy fotograficzny smartfon Xiaomi będzie sprzedawany za bezcen, z kolei osoby z mniej zasobnym portfelem zapolują na budżetowego Redmi Note 7, którego cena spadnie z 999 zł do 199 zł. Na duże rabaty mogą liczyć także osoby zainteresowane kupnem elektrycznej hulajnogi, pudełka strumieniującego, czy oczyszczacza powietrza.

Xiaomi Mi Note 10

Każdy z klientów będzie mógł zakupić wyłącznie jeden przedmiot z rabatem, wyjątkiem jest opaska Mi Smart Band 4, którą można dobrać do zamówienia promocyjnego. A tę kupimy za śmieszne 9 zł (w regularnej cenie kosztuje 149 zł). Firma nie poinformowała, ile dokładnie produktów trafi na wyprzedaż, choć zdradziła na swoim profilu facebookowym, że "przygotowano ilości dwucyfrowe na każdą promocję". Oznacza to, że co najmniej dziesięciu szczęśliwców upoluje Mi Note'a 10 taniej o 2000 zł.

A ci, którzy nie będą mogli stawić się w warszawskim salonie firmowym, powinni śledzić internetową stronę polskiego oddziału Xiaomi, który uruchomi akcję świąteczną w poniedziałek 16 grudnia.

Pozostałe produkty objęte promocją w salonie Mi Store Mokotów 14 grudnia: