Pluskwa milenijna znów atakuje w filmie Y2K. Pierwszy plakat nowego horroru z gwiazdą Śnieżki i To

fot. A24

Pluskwa milenijna, znana również jako problem roku 2000, miała przysporzyć sporo kłopotów użytkownikom komputerów osobistych, którzy obawiali się, że wraz z nastaniem nowego milenium i zmianą daty, może dojść do awarii komputerów, która byłaby katastrofalna w skutkach. Na szczęście nic takiego się nie stało, ale teraz to wydarzenie jest tematem nowego horroru od A24 zatytułowanego Y2K, w którym zagrali gwiazda Śnieżki, Rachel Zegler oraz Jaeden Martell, najbardziej znany z roli Billa Denbrougha z dwóch części To. Produkcja otrzymała pierwszy plakat, a już jutro do sieci trafi zwiastun horroru.

Y2K – plakat

fot. A24

Y2K – o czym jest?

Historia opowiada o dwóch licealistach, którzy podejmują decyzję o przerwaniu zabawy przed nowym tysiącleciem w Sylwestra 1999 roku. Gdy zegar wybija upragnioną północ, noc staje się jeszcze bardziej szalona, niż mogli to sobie wyobrazić.

Reżyserką jest Kyle Mooney, dla którego jest to filmowy debiut. Napisała również scenariusz wraz z Evanem Winterem. Producentami Y2K są Jonah Hill, Matt Dines, Allison Goodwin, Christopher Storer, Cooper Wehde oraz Evan Winter.

W obsadzie poza Zegler i Martellem znaleźli się Julian Dennison, Daniel Zolghadri, Lachlan Watson, Eduardo Franco, Fred Durst, Kyle Mooney, Mason Gooding, The Kid Laroi, Miles Robbins, Alicia Silverstone, Tim Heidecker, Lauren Balone oraz Kevin Mangold.

Y2K – film miał swoją premierę na South by Southwest Film Festival w marcu tego roku. Produkcja zadebiutuje w szerokiej dystrybucji w amerykańskich kinach 6 grudnia.